Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 29, o maior hospital público do Tocantins, o Hospital Geral de Palmas (HGP), referência também para a rede pública no tratamento dos pacientes com Covid-19, apresenta uma Taxa de Ocupação de Leitos de UTI Covid-19 de 85%. São apenas três das 20 vagas não ocupadas.

Já a Taxa de Ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 a taxa era de 95%: apenas um leito livre. Os dados são do painel IntegraSaúde, da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

“Aqui no HGP lotado, quase sem vaga pra Covid! Só aumentando e muitos profissionais se afastando aqui cm Covid (sic)”, reclama uma servidora do HGP. “Até cancelaram as férias de agosto e setembro”.

O HGP está com 138 profissionais infectados entre o 827 confirmados de trabalhadores de estabelecimentos de saúde sob gestão da Secretaria da Saúde (SES), conforme último Relatório Situacional publicado no dia 23. O documento aponta 40 recuperados no HGP e 101 estão afastados por contaminação da doença.

Segundo a SES os mais de 80 trabalhadores representavam 4,14% do total de confirmados até aquela data. "O percentual de acometimento da COVID-19 entre os trabalhadores de saúde da SES é de 6,28%, número inferior se comparado com os dados nacionais, cujo percentual é de 9,78%, segundo informado no Boletim Epidemiológico Especial MS nº 22 de 15/07/2020", diz o órgão, no relatório.