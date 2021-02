Vida Urbana DPE-TO questiona Saúde sobre não inclusão das grávidas em Plano de Vacinação contra a Covid-19 O órgão salienta que até o momento, dentro do Plano Nacional de Vacinação, as gestantes, puérperas e lactantes integram apenas um grupo especial de imunização, mas não prioritário

Os critérios do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 que não incluem as gestantes na lista de grupos prioritários foram questionados pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) e mais outras 15 instituições da mesma natureza de outros estados. O órgão salienta que até o momento, dentro do Plano Nacional de Vacinação, as ges...