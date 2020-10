Aproximadamente 84,5% dos óbitos ocorridos por complicações causadas pela Covid-19 no Tocantins eram de pacientes com comorbidades, conforme os dados do Sistema E-SUS-VE do Ministério da Saúde. Em números absolutos, das 902 mortes registradas até a última sexta-feira, 25, eram de infectados com coexistência de doenças.

Esses dados obtidos pelo Jornal do Tocantins foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira, 30.

No último dia 25 eram 107 municípios tocantinenses que tinham registros de óbitos em infectados pela doença. Sendo que, conforme os dados epidemiológicos estaduais, a maioria registrava mais de 80% dos casos sendo de pessoas doenças associadas, que são consideradas um fator de risco para os infectados pelo novo coronavírus. Em percentuais eram 68,2% das localidades, que representam 73 cidades.

Ainda segundo esses dados computados no Sistema E-SUS-VE, um pouco mais da metade tem 100% dos óbitos de pacientes acometidos pela Covid-19 com comorbidades. Um pouco mais de 53%, ou seja, 57 cidades em que os moradores que faleceram devido à doença tinham outras complicações. Em 101 municípios tocantinenses o índice é maior que 50%.

Outras duas localidades registram 33% e, e as demais, sendo apenas cinco cidades, que entre as mortes registradas não tinham infectados com outras doenças associadas. Esses cinco locais, juntos somam apenas seis mortes entre o universo de mais de 900 registros em todo o Estado.

Municípios

Esses dados enviados pela Saúde Estadual apresentam os números e perceptuais de mortes em pessoas com coexistência de doenças. Araguaína, Palmas, Gurupi e Porto Nacional são as quatro com mais mortes ocorridas até a última semana, sendo que com índices acima de 70%.

A maior cidade do norte do Tocantins, Araguaína tinha 199 óbitos confirmados até o dia 194 da pandemia, sendo que desse total, 161 eram de pacientes com registros de comorbidades, ou seja, 81% dos casos.

Já Palmas registrava 149 mortes, com 139 com outras doenças. Esse índice indicava que 91% dos mortos por complicações da Covid-19 na Capital tinha comorbidades.

Já Gurupi e Porto Nacional, cada cidade contabilizava o acumulado de 45 pacientes falecidos, entretanto, a cidade do Sul do Estado somava seis mortes de infectados com doenças associadas a mais. Conforme os números, Gurupi registrava na época 39 casos e Porto Nacional 33, representando 87% e 73%, respectivamente.

Em quinto lugar no ranking estadual de óbitos está Paraíso do Tocantins que contabilizou 41 casos, sendo que 33 eram de doentes com comorbidades, assim 80%.

Outras cidades consideradas pequenos pólos de referência em suas regiões como Colinas do Tocantins, Araguatins e Tocantinópolis também tem números em torno dos 20 óbitos e índices altos de registros em pacientes com outras doenças. Em números, Araguatins tinha 25 mortes, 21 casos e 84%. Colinas do Tocantins tem 21 óbitos e 90% são de pessoas com comorbidades, assim 19 registros. Já Tocantinópolis com 18 falecimentos tem 16 registros e 86%.

Algumas cidades do Tocantins que tiveram números mais altos de mortes e o quantitativo de 100% dos casos em pessoas com coexistência de outras doenças registradas antes da infecção por covid-19 são: Nova Olinda com 16, Ananás com 11 registros e Miranorte com 10.

Esses dados são dinâmicos, o levantamento enviado ao JTo pela SES contabiliza os casos até a última sexta-feira, 25.

Confira as 15 cidades com mais mortes e os dados percentuais sobre comorbidades: