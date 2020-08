Neste sábado, 15, Palmas chegou aos 8.362 registros da Covid-19 na cidade. O boletim divulgado no início da noite deste trouxe 233 novos pacientes infectados com a doença na Capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus), são 4.565 Recuperados, 65 óbitos por complicações da doença e 3.675 pacientes isolados e 57 pessoas internadas.

O boletim aponta que do total de pessoas infectadas, 1.250 deles declararam ter algum tipo de comorbidades (hipotireoidismo (23), doença renal (29), neoplasia (25), doença neurológica crônica ou neuromuscular (30), gestante no momento do diagnóstico (35), doença ou tratamento imunossupressor (74), doença do aparelho respiratório (171), diabetes e hipertensão (164), diabetes (143) e doença cardiovascular incluindo hipertensão (565).

Por outro lado, são 7.112 pacientes que declararam não ter nenhuma dessas comorbidades, segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Internações

De acordo com o boletim, a taxa de ocupação hospitalar em Palmas é de 75,3%. A estrutura de leitos clínicos, públicos e privados, da Capital está 74,4% ocupada. Já as instalações das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), pública e privadas, estão 76,5% ocupadas. O documento informa também que dos 57 pacientes residentes da Capital que estão internados, 28 estão estáveis e 29 em estado grave.

A Capital também tem 46 pacientes de outras localidades que estão internados por conta da Covid-19.