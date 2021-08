Vida Urbana Dos 117 novos infectados pela Covid-19, jovens de 20 a 39 anos tem maior número com 42 casos Estado acumula 212.851 diagnósticos positivos e 3.569 óbitos em decorrência as complicações causadas pela doença

O Tocantins registrou mais 117 novos casos confirmados em 15 municípios e cinco novas mortes por Covid-19 em cinco cidades. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados nesta segunda-feira, 9. Atualmente, o Estado ainda tem 9.261 pacientes infectados com o vírus com a doença ativa, que necessitam de isolamento domiciliar o...