Doria recebe insumos da Coronavac em aeroporto com faixa 'vacina do Brasil'

O governador João Dória (PSDB) recebeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da manhã desta quinta-feira (3), mais um lote de insumos para a produção da Coronavac. A vacina adquirida pelo governo paulista contra a Covid-19 é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. "Esses insumos ser...