Vida Urbana Donos de terrenos com mato alto, entulho, galhada e lixo doméstico serão multados em Araguaína Valor da multa é de R$ 300,00; limpeza dos lotes já começou a ser feita pela prefeitura

Os lotes particulares que estão sujos, em Araguaína, norte do Estado, serão roçados pela prefeitura da cidade. Porém, o órgão enviará os custos do serviço aos proprietários. A notificação com prazo para manutenção foi publicada no Diário Oficial do Município, do último dia 19 de maio. Além disso, os donos dos terrenos com mato alto, entulho, galhada e lixo doméstico s...