A persistência do dono de uma moto pop roubada em Balsas (MA) em monitorar o veículo ajudou o trabalho das polícias militares do estado vizinho e do Tocantins na recuperação do vem.

A moto foi roubada no sábado, por uma dupla que portava uma espingarda calibre 32 e atravessada para Campos Lindos. Segundo o registro policial no Maranhão, o motociclista chegava em casa, na Rua 13, do bairro São Caetano quando os dois homens o renderam com uma arma e fugiram no veículo.

O dono monitorou o deslocamento da moto e avisou a polícia do Maranhão, que reportou o caso para a corporação do Tocantins, e forneceu, inclusive o endereço onde o veículo estaria.

No local, os policiais viram a moto e os dois ocupantes, que tentaram fugir assim que avistaram os policiais, mas um deles acabou capturado e levado para a delegacia local. Com o homem, os policiais apreenderam a espingarda usada no assalto, com seis munições e um carregador em um saco plástico.

Na delegacia, os policiais civis fizeram uma chamada de vídeo com o dono da moto, que confirmou seu o veículo, ano 2019, e também o autor do assalto no dia anterior.

Por volta das 20 horas deste domingo, o laudo pericial indica que o homem detido não sofreu lesões. O delegado o autuou por roubo com emprego de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado por ter transportado o veículo roubado para outro estado e em concurso de duas pessoas. O suspeito está recolhido na Casa de Prisão Provisória de Palmas.