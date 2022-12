Vida Urbana Dono de peixaria de Palmas é preso com pescados na Ilha do Bananal Polícia ambiental afirma que peixes saíram de uma aldeia Javaé como pagamento por um carro vendido pelo empresário; carga foi doada para casa dos idosos e uma creche em Gurupi

Um empresário palmense de 43 anos está detido na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil (PC) de Gurupi por comercializar pescado em período proibido (piracema). Após denúncia anônima, equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam com o suspeito, 760 kg de peixes diversos na noite desta quinta-feira, 24, em Formoso do Araguaia, próximo ao Rio J...