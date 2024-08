Vida Urbana Dono de empresa que ganhou R$ 12 milhões por cestas teria recebido auxílio emergencial, diz PF Operação da Polícia Federal, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), investiga supostas fraudes e desvio de dinheiro na distribuição de alimentos na pandemia. Empresário nega as acusações e diz que apenas emprestou empresa.

A investigação que apura supostos desvios de dinheiro com a distribuição de cestas básicas na pandemia de Covid-19 no Tocantins aponta que empresários investigados receberam auxílio emergencial do governo federal pouco antes de faturarem milhões do governo estadual. Em um dos casos o sócio administrador de uma empresa supostamente recebeu quatro parcelas de R...