Redação Jornal do Tocantins

Em Colinas do Tocantins, o dono de uma academia J.L.P, 40 anos, acabou preso nesta sexta-feira, 10, suspeito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele praticou violência psicológica e ameaçou matar a ex. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a pasta, a vítima procurou a 4ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (4ª DEAMV) para fazer a denúncia e declarou que o ex, utilizando uma arma, também ameaçou o seu atual namorado “ordenando que se afastasse dela, alegando que o relacionamento deles não havia acabado”.

Durante as investigações, a polícia apurou que o dono da academia ameaçou de morte o casal em uma festa. Por isso, pediu medidas protetivas de urgência em favor da vítima e representou por mandados de busca e apreensão, “tanto na residência do investigado como em seu local de trabalho”, disse a SSP.

De acordo com a pasta, equipes foram até a academia e não encontraram nada ilícito no local. Na casa do suspeito, apreenderam um revólver calibre .38, munição intacta e 10 deflagradas, munição não deflagrada de calibre, 20 e 127 comprimidos de ecstasy.

Preso, ele foi levado para a 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Colinas, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Depois, encaminhado para a Cadeia Pública Municipal.