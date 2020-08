Vida Urbana Dona de bar é autuada, motorista preso dirigindo em zigue-zague e idoso detido com arma no Norte Polícia Militar registrou infrações e ações criminosos em Araguatins, Aguiarnópolis, Augustinópolis e Ananás

A Polícia Militar (PM) atuou uma proprietária de um bar por descumprir as medidas sanitárias de prevenção a Covid-19 ao abrir o estabelecimento e provocar aglomeração de pessoas, em Araguatins. O flagrante ocorreu nesta na madrugada nesta sexta-feira, 21, ainda na quinta-feira, 20, também em cidades do Norte do Estado, um motorista acabou preso ao dirigir em zigue-zague, d...