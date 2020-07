Vida Urbana Dominguinhos, radialista e servidor federal, morre aos 77 anos em Porto Nacional Sepultamento (não haverá velório) acontece no Cemitério Nossa Senhora das Mercês em Porto Nacional

Vítima de infecção generalizada, pós-operatório, morreu nesta terça-feria, 21 em Porto Nacional o ex-chefe do Ministério do Trabalho na cidade, Domingos Pinto Cerqueira. Dominguinhos, como era conhecido, veio a óbito aos 77 anos no Hospital Regional de Porto Nacional, por volta 10 horas, onde estava internado desde sábado passado. Não haverá velório e o sepultamento s...