O promotor de Justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto denunciou, nesta segunda-feira, 26, às 16h16, os dois suspeitos de matar o empresário Nilton Alcântara Neves no dia 25 de janeiro de 2022, por volta da 19h10.

A denúncia acusa Eder Pereira da Silva, 41 anos, como o autor dos tiros contra o empresário e Adalto Ramalho da Silva, 49, como apoio na execução do crime. A denúncia pede que os dois respondam por homicídio qualificado por ter sido pago, que resultou em perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os dois estão presos desde o dia 14 de janeiro deste ano.

Para qualificar o homicídio, o Ministério Público afirma que além de ter sido praticado mediante paga, gerou perigo comum porque os disparos ocorreram nas dependências do posto de combustível, onde havia e transitavam várias pessoas, inclusive dois filhos do empresário dentro do carro. Também aponta que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima porque os tiros foram dados por trás e de surpresa, sem chance de Nilton Alcântara se defender.

Com base no inquérito policial concluído no dia 2 deste mês, e no relatório final revelado pelo Jornal do Tocantins, o Ministério Público afirma que o assassinato do empresário foi encomendado por um terceiro, não identificado na investigação, que teria prometido pagar R$ 200 mil a Eder Pereira, dos quais teriam sido pago apenas R$ 7 mil. De acordo com a denúncia, ao ser preso, Eder Pereira confessou, em parte, a autoria.

De acordo com a denúncia, o empresário chegou ao posto na companhia de filhos e da esposa para organizar pertences no interior da caminhonete em que viajariam. Enquanto estava distraído, foi surpreendido por Eder Pereira. O atirador aproximou-se por trás e atirou várias vezes contra Nilton Alcântara. O empresário caiu ao chão e morreu no local. Eder Pereira correu em direção ao local onde Adalto Ramalho o aguardava em um carro e fugiram da cidade, evitando o flagrante, de acordo com a denúncia.

Caso a denúncia seja recebida, o juiz deverá abrir prazo de dez dias para que os réus se defendam.

A defesa de Adalto Ramalho no inquérito, feita por um escritório de Mato Grosso, afirmou que não está vinculado à ação penal decorrente da denúncia.

O também acionou o advogado de defesa de Eder Pereira no inquérito, mas não obteve resposta.

Relembre o relatório final com a conclusão do caso

Segundo o delegado, Eduardo Cesar de Menezes Dias Ribeiro, da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, 1ª DHPP, laudo pericial e as imagens das câmeras de segurança do posto de combustível e da cidade indicam a materialidade do crime. “No que se refere a autoria do crime contra vida, os elementos de convicção extraídos dos depoimentos de testemunhas e investigados, dos relatórios de investigação anexo e das demais peças produzidas não deixam dúvida qualquer sobre a imputação dirigida a Eder e Adalto”, afirma.

Conforme o relatório, de 43 páginas, a dupla para o Voyage prata às margens TO-050. O atirador desembarca, caminha aproximadamente 200 metros em direção ao Posto Petrolíder e atira contra o empresário. Depois, corre em direção ao estacionamento da Arse 75, tira a camisa de azul de manga longa e passa a usar apenas camiseta preta até se encontrar com o comparsa no automóvel. De lá seguem para a Avenida Teotônio Segurado.

O carro chega do Mato Grosso no dia 17 de janeiro e retorna no dia 27 de janeiro, dois dias após o crime. O destino final é Cuiabá, no dia 31 de janeiro. O carro está em nome da mãe de Eder Silva que, segundo a Polícia, “apenas emprestou seu nome à negociação” para o filho comprar o automóvel.

Calote: recebeu apenas R$ 7 mil dos R$ 200 mil

Após serem presos, segundo a Polícia Civil, Adalto chegou a confessar que no dia anterior ao crime, Eder esteve com o empresário Nilton Alcântara e teria feito a cobrança de uma dívida referente a compra de uma fazenda no estado do Mato Grosso. Sem acordo, teria decidido matar o empresário.

A polícia descartou a versão e até então apontava que os dois teriam recebido R$ 51 mil para executar o empresário, mas a conclusão da 1ª DHPP indica que teriam sido acertados R$ 200 mil pela morte, mas o suposto mandante teria dado um calote.

A informação consta de um diálogo entre duas pessoas investigadas, uma empresária e seu marido, que tiveram os celulares apreendidos e periciados afastaram o casal de “qualquer envolvimento com o crime”, afirma a Polícia Civil.

O casal foi investigado por transferências para as contas de Eder, acima de R$ 100 mil. Para a polícia, a investigação mostrou que o casal tinha dificuldade financeira e usava conta de terceiros.

Mas diálogos encontrados no celular indicam que o casal soube, por Eder, que o suspeito teria tomado um prejuízo de R$ 193 mil pela encomenda da morte do empresário. Ele teria cobrado R$ 200 mil e recebido apenas R$ 7 mil.

Suposto mandante estaria no México

Outro trecho do diálogo sugere que o paradeiro do suposto mandante seria o México e, segundo a mulher contava ao marido, ele teria prometido viajar ao país da América Central para cobrar a dívida. Em nenhum local do relatório, de 43 laudas, consta o nome do suposto mandante.