Vida Urbana Dois suspeitos de crimes são mortos após confronto com a PM em Araguaína e Porto Alegre do Tocantins Em Araguaína, suspeito morto teria roubado uma moto, já em Porto Alegre, homem transitava em atitudes suspeitas na zona rural da cidade

Duas intervenções da Polícia Militar (PM) resultaram na morte de dois suspeitos de crimes nos últimos dias no Tocantins. Uma das ações com troca de tiros e morte ocorreu quando os militares abordaram um suspeito de roubo nesta quinta-feira, 30, em Araguaína, e outra ocorrida na última terça-feira, 28, em Porto Alegre do Tocantins, era de um homem que transitava em atitudes s...