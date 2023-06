Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 27, dois suspeitos de 22 anos foram presos em flagrante durante operação da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC - Palmas) em cumprimento de busca e apreensão deferido pela 4ª Vara Criminal de Palmas, em duas residências que funcionavam como ponto de venda de entorpecentes no setor Santa Fé, região sul de Palmas.

As equipes apreenderam uma pistola Glock 380, uma pistola 9mm, munições de ambos os calibres, entorpecentes e cerca de R$ 2 mil em espécie.

A Secretaria de Segurança Pública informou que quando os policiais entraram em uma das residências, flagraram um indivíduo com uma pistola Glock 380 com kit rajada, o que torna a arma de uso restrito, munições e certa quantidade de maconha.

Na outra residência, o homem foi flagrado com uma pistola 9mm com 52 munições, além de aproximadamente R$ 2 mil em espécie, oriundo do tráfico de drogas.

“Segundo o suspeito, ele não tinha entorpecentes em casa porque havia acabado no fim de semana e estava aguardando chegar o novo carregamento hoje”, informou o delegado titular da 1ª Denarc, Thyago Bustorff por meio da assessoria.

Os dois homens foram conduzidos à Denarc, onde serão ouvidos e autuados, um por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e outro por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ainda conforme o delegado, “os dois suspeitos são monitorados pela justiça e continuam na reincidência, por isso, vamos representar pela regressão da pena. Acredito que essas duas armas possam auxiliar no trabalho investigativo da Divisão de Homicídios (1ª DHPP - Palmas), uma vez que possuem características semelhantes a armas usadas nos crimes de homicídios que estão ocorrendo em Palmas e ambos são integrantes de facção criminosa que estão nesse contexto de disputa por poder”.

A operação contou com o apoio das equipes da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE).