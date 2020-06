Vida Urbana Dois são presos e adolescente é apreendido por receptação e adulteração em Colinas PM apreendeu duas motas e rodas resultados de ações criminosas

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, de 20 e 23 anos, e apreendeu um adolescente neste sábado, 20, por suspeita de receptação e adulteração em Colinas do Tocantins. O caso aconteceu no início da tarde no setor Santa Rosa quando, na ação, os policiais recuperaram uma motocicleta e duas rodas, ambos produtos de furto, e apreendeu outra motocicleta adulterada. Conforme a PM, ...