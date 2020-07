Vida Urbana Dois são presos com materiais de pesca e 88 kg de pescado no Parque Estadual Cantão Ação da PM Ambiental e do Naturatins resultou em um auto de infração de R$ 953,00

A Polícia Militar Ambiental (PM) e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) prenderam dois homens realizando pesca predatória em local proibido no Parque Estadual Cantão, em Pium. Com os presos, os fiscais e policiais encontraram caixas de isopor e apetrechos de pesca, além de 88 kg de pescado de espécies diversas. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 16, e ...