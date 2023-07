A Polícia Civil indiciou dois homens de 21 anos, pelo assassinato do motoboy Ayrton Evangelista de Araújo, de 18 anos, na quadra 1206 sul, em Palmas, cometido no dia 9 de maio.

A informação é da Secretaria de Segurança Pública divulgada nesta quinta-feira, 6. Durante o inquérito policial, a equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas apurou que Ayrton Evangelista morreu com oito tiros, na quadra 1206 sul, durante uma emboscada realizada por cinco suspeitos.

O delegado Eduardo Menezes disse por meio da assessoria que os autores chegaram ao local do crime em uma moto CG 160, de cor vermelha e em um carro não identificado. Os suspeitos ainda teriam verificado primeiro a presença de Ayrton no estabelecimento, em que trabalhava como motoboy.

Conforme o delegado da 1ª DHPP, a dupla que pilotava a moto, ainda interagiu com a vítima pedindo a senha do wi-fi Os ocupantes do carro desceram do veículo para comprar uma pizza, no local onde Ayrton trabalhava, no intuito de constatar o momento exato em que ele ia sair.

Ainda segundo a pasta, conforme as investigações, o entregador e um colega de serviço pilotavam as respectivas motos até a residência da vítima para pegar um capacete que seria emprestado para o colega. No trajeto, o amigo percebeu estarem sendo seguidos e alertou Ayrton.

No momento que os dois chegaram na residência de Ayrton Oliveira, na 1206 sul, dois homens apareceram em uma moto CG 160, de cor vermelha, e atiraram na vítima.

Imagens do local possibilitaram à Polícia Civil identificar os veículos e levar os investigadores aos suspeitos.

De acordo com a SSP, ele foram presos durante uma abordagem feita pela Guarda Metropolitana de Palmas, no dia 12 de maio, quando houve a apreensão de cinco armas de fogo, uma calibre 40, uma 9mm e três de calibre 380, aparelhos celulares, o carro e uma moto com as mesmas características utilizados na emboscada contra Ayrton.

O inquérito policial seguiu para Ministério Público Estadual, que irá decidir se denuncia ou não os suspeitos.