Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, um de 26 anos e outro que não teve a idade divulgada, são alvos de indiciamento por parte da Polícia Civil, suspeitos de ameaça e divulgação de cenas íntimas após o término do relacionamento.

De acordo com a informação da Secretaria de Segurança Pública, os crimes ocorreram em Araguaína e as investigações tiveram início após as vítimas procurarem a 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (3ª DEAM) para denunciarem o uso indevido de imagens em perfis falsos de redes sociais e a divulgação das cenas em grupos dentro de aplicativos de conversas.

No primeiro caso, o homem de 26 anos virou alvo da polícia após denúncia da ex-companheira com relato de que ele usou uma foto íntima em perfil pessoal de rede social. Além disso, o suspeito teria compartilhado as imagens entre amigos e conhecidos.

O segundo suspeito, também indiciado por ameaça e divulgação das imagens sem o consentimento da ex-companheira e após o término espalhou o conteúdo por meio de contas falsas na internet.

Além das denúncias, as duas vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência, devido ao intenso sofrimento psicológico e vexatório, causados pelas ações dos autores dos crimes, informou a SSP.

A delegada Sarah Lilian informou à secretaria a necessidade de cuidados para prevenir o crime e medidas a serem adotadas em caso de vazamento. “compartilhamento de imagens íntimas sem autorização constitui crime e, portanto, as mulheres que forem vítimas precisam fazer a denúncia. É importante também que elas evitem compartilhar conteúdos íntimos ou mesmo manter armazenado em celulares ou computadores para que não sejam acessados por terceiros de má fé”, contou.