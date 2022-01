Vida Urbana Dois são flagrados e autuados após serem encontrados com armas e carne de animais silvestres na BR 2 Dupla foi multada em R$ 1,5 mil pelo crime ambiental e presos em flagrante por posse ilegal de armas

A Operação Piracema apreendeu armas de fogo e um animal silvestre abatido em uma ação conjunta do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturais). A ação ocorreu neste domingo, 23, quando dois homens, de 42 e 37 anos foram flagrados e autuados na BR 242, próximo a Formoso do Araguaia. Conforme a Polícia Militar (PM), ...