Vida Urbana Dois são baleados durante festa no estacionamento do Estádio Nilton Santos Homem de 26 anos morreu com tiro na cabeça e o outro está internado no HGP; testemunha disse à PM que aproximadamente 70 pessoas estavam no local

Um homem de 26 anos morreu e outro de 24 anos ficou ferido durante tiroteio ocorrido na madrugada deste sábado, 14, no estacionamento do Estádio Nilton Santos. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima de 26 anos morreu no local com um tiro na cabeça. A outra vítima teve duas perfurações no lado esquerdo do tórax e foi encaminhada ao Hospital Geral de Palmas...