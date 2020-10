Vida Urbana Dois presos são condenados a de mais 19 anos de reclusão por matar outro detento na Barra da Grota Crime ocorreu em 2018 quando os réus condenados mataram a vítima com golpes de arma branca e agressões físicas

A Justiça Estadual condenou a mais de 19 anos de prisão dois homens acusados de matar detento dentro da Unidade Prisional Barra da Grota em Araguaia. O crime ocorreu em outubro de 2018 e a condenação nesta semana durante Sessão do Tribunal do Júri. Conforme o Ministério Público do Tocantins (MPTO), responsável pela acusação, o júri de sentença reconheceu todas ...