Vida Urbana Dois policiais militares com 27 anos de carreira morrem após viatura capotar na TO-255 José Benício completou 27 anos de farda dia 29 de março e Osmanilton o mesmo tempo de serviço no dia 19 de abril

Dois policiais da Polícia Militar lotados no 5º Batalhão de Porto Nacional faleceram nesta quarta-feira, 6. Osmanilton de Castro Brito, 46 anos, e José Benício Pereira da Silva, 48, estavam em uma viatura capotou na TO-255, por volta das 7h30, entre Monte do Carmo e Porto Nacional. A Polícia Militar confirmou as mortes em nota, na qual lamenta a perda após o acidente qua...