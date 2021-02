Vida Urbana Dois pacientes de Manaus internados em Palmas morrem nesta quinta-feira no HGP De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os pacientes estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do HGP, desde a chegada em Palmas e apresentavam comorbidades

Os pacientes L. P. C. P (homem de 66 anos) e E. C. N. (mulher de 54 anos), oriundos de Manaus (AM), morreram nesta quinta-feira, 11, no Hospital Geral de Palmas. Os pacientes estavam internados com Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os pacientes estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do HGP, desde a chegada em Palmas e apresentavam comorb...