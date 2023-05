Nove drones equipados com câmeras térmicas, os chamados drones termais ou de visão noturna da reserva técnica do Ministério da Justiça foram doados para as forças de segurança do Tocantins. Desse total, seis serão destinados à Polícia Militar (PM) e três para a Polícia Civil (PC). Dois deles serão para uso na operação Canguçu.

O anúncio da doação ocorreu durante reunião no Ministério da Justiça, em Brasília (DF).

De acordo com o Governo do Tocantins, a doação ocorreu durante reunião no Ministério da Justiça, em Brasília (DF), anunciada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, em atendimento a uma solicitação do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça.

Durante o evento, o comandante solicitou ainda ao Ministério da Justiça a doação de fuzis 762 para uso da Polícia Militar.

O comandante-geral da PM, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça explicou a situação enfrentada pelas forças de segurança em razão da operação Canguçu, ao combater a quadrilha acusada de tentar assaltar uma empresa de valores na cidade de Confresa, no Mato Grosso, no início de abril.

Após a tentativa frustrada de assalto, os criminosos fugiram do estado vizinho para o Tocantins pelos rios Araguaia e Javaés, refugiando-se na região da Ilha do Bananal, onde cerca de 350 homens das polícias do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais empreendem uma caçada ao bando.

Segundo o coronel Márcio Barbosa, 15 criminosos morreram nos confrontos com as forças de segurança, cinco estão presos e outros três a homens continuam na região ainda sob forte cerco policial.

Além disso, materiais e equipamentos foram apreendidos, entre eles fuzis de vários calibres, coletes balísticos, munições, capacetes táticos e motores de barco.

Segundo o governo, o comandante ressaltou que um drone termal fornecido pelo Governo de Minas Gerais foi um diferencial que possibilitou aos policiais localizar e prender criminosos à noite, na mata fechada.

De acordo com o comandante, são drones que trazem tecnologias bastante avançadas, que preservam a vida do nosso policial, porque trazem mais segurança e maior capacidade para ele operar.

Francisco Tadeu informou que em relação aos fuzis 762, não havia disponibilidade do equipamento, mas irá incluir a solicitação do Governo do Tocantins nas próximas licitações que o ministério fará para aquisição de armamentos.

Os equipamentos serão entregues pelo ministro Flávio Dino. No entanto, o comandante da Polícia Militar sairia de Brasília com dois drones diretamente para uso na operação Canguçu. A reunião ocorreu na noite de quinta-feira, 4.