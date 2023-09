Uma abordagem de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de dois motoristas que trafegavam pela rodovia BR-153 em dois veículos diferentes, por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

A ocorrência foi registrada no km 332, em Guaraí, na noite da sexta-feira, 15. Os policiais deram ordem de parada aos dois veículos, um Toyota/Hilux de cor preta, conduzida pelo homem de 54 anos e um Toyota/Corolla também preto, conduzido por um homem de 51 anos.

De acordo com a PRF divulgou, as quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor

Durante a inspeção aos veículos, os policiais encontraram uma bolsa amarrada ao compartimento de motor da Hilux, onde estavam escondidos uma grande quantia de dinheiro separados em blocos, de acordo com a PRF, cerca de R$ 408 mil.

Em seguida, os agentes ainda encontraram uma outra bolsa, escondida no motor do Corolla. Dentro dela também havia uma grande quantia em dinheiro, distribuída em notas de R$ 100 e de R$ 50. De acordo com a PRF as notas somavam R$ 85 mil.

Ao serem questionados pelos policiais sobre a origem do dinheiro, os condutores informaram que eram estelionatários.

Os agentes registraram o caso como estelionato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. O dinheiro foi apreendido e os indivíduos encaminhados à Central de Flagrantes de Guaraí.