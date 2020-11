Vida Urbana Dois militares do Exército morrem e outro fica ferido após carro capotar em Palmas Acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 27, na BR-010

Na noite desta sexta-feira, 27, dois militares do Exército morreram e outro ficou ferido após um acidente registrado na BR-010, em Palmas. De acordo com o relato da Polícia Militar ao G1 Tocantins, o veículo trafegava para a região sul da cidade quando capotou. Segundo os agentes de segurança, as vítimas são Jhomes Gleiton Lima e Valenttim de Oliveira. Acionada, a PM f...