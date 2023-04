Policiais militares da Força Tática do Tocantins sofreram um acidente durante deslocamento na Operação Canguçu, na tarde desta sexta-feira, 21, na zona rural de Pium. A operação busca os remanescentes do assalto à cidade de Confresa (MT) que ainda podem estar escondidos no Tocantins.

Dois dos agentes que estavam na viatura tiveram ferimentos graves e precisaram ser socorridos em helicópteros. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os feridos estavam em uma viatura do 1° Batalhão da Polícia Militar (1BPM) quando o veículo capotou.

Os dois ficaram feridos, um de gravidade menor foi deixado pelo helicóptero de Minas Gerais no 8° BPM em Paraíso. O outro militar, gravemente ferido e com suspeita de traumatismo, seguiu na aeronave do Goiás para pouso no Quartel de Comando Geral dos Bombeiros para ser transferido a um hospital particular da capital.

O diretor do Ciopaer, Major Bolentini, explicou que o helicóptero estava na região devido a Operação Canguçu e que foi acionado para a remoção.

“São dois militares feridos e um deles está em uma situação um pouco mais grave e está sendo trazido de helicóptero. O outro militar foi removido para Paraíso. De Marianópolis para Palmas estamos falando de cerca de 22 minutos de deslocamento, o que de ambulância daria 1h a 1h30, talvez até 2h a depender do trânsito”.

O tenente Pires do Corpo de Bombeiros Militar informou ao JTo que recebeu informações preliminares sobre o acidente. “Foi deslocada uma aeronave do Goiás, que está dando suporte. Vamos fazer o translado desse militar da aeronave em ambulância de resgate e levar até a Unimed”.