Vida Urbana Dois mil quilos de fertilizante e 700 litros de agrotóxicos sem nota fiscal são apreendidos no TO Segundo a polícia, durante bloqueio policial no Posto Fiscal de Duas Pontes, região da Garganta, divisa entre os estados do Tocantins e Bahia

Uma carga de agrotóxicos e fertilizantes, sem nota fiscal, foi apreendida durante a Operação Hórus na Rodovia TO-110, município de Dianópolis, cidade distante a 172 km de Palmas. Segundo a polícia, durante bloqueio policial no Posto Fiscal de Duas Pontes, região da Garganta, divisa entre os estados do Tocantins e Bahia, uma equipe do Comando de Operações de Divisa...