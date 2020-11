Vida Urbana Dois jovens morrem ao serem baleados em tórax em esquina de Araguaína Com os dois estava uma motoneta, com registro de furto/roubo, e uma faca

Dois jovens, de 16 e 18 anos, morreram após serem baleados na região do tórax em Araguaína. Os homicídios ocorreram nesta quinta-feira, 5, por volta das 19 horas, na Rua Dois, equina com a Rua Arapoema, no setor Vila Norte. Conforme a Polícia Militar (PM), ao ser acionada e se deslocar até o local do crime, a corporação recebeu relatos de testemunhas que as...