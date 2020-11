Vida Urbana Dois idosos são presos por suspeita de estupro de criança de 11 anos no Sul do Estado Dupla, de 61 e 64 anos, possuía vinco com a família da vítima e detenções ocorreram em cumprimento de mandados de prisão temporária

A Polícia Civil prendeu dois idosos, de 61 e 64 anos, suspeitos de estuprar uma criança de 11 anos no Sul do Estado. As detenções ocorreram nesta quinta-feira, 5, mediante o cumprimento de dois mandados de prisões temporárias contra a dupla suspeita do crime. Conforme a Polícia Civil, as investigações apontaram que dois praticaram o abuso em momentos distin...