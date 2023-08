Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram durante abordagem da Polícia Militar, na segunda-feira, 28, no município de Barrolândia. Os alvos são Weryck da Silva Sousa, de 19 anos, e Wendersson Oliveira dos Santos, de 23 anos, conhecido como “Branquinho”. Conforme a Polícia Militar, houve um confronto entre policiais da Patrulha Rural e Força Tática do 6º BPM com a dupla.

A ação começou logo após os agentes receberem informações de tiros disparados na Rua Goiás. Os policiais chegaram e suspeitaram que a residência se tratava de ponto de venda de drogas.

Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos abandonou uma porção de maconha no chão e se refugiou no quintal da residência. Os policiais se aproximaram do portão e teriam sido recebidos a bala, segundo o registro policial. No revide, alvejaram os dois suspeitos. Um médico local teria atestado a morte dos dois no local, conforme registraram os policiais.

Na residência, os policiais encontraram um prato com tablete de maconha e também porções de crack. Os policiais também apreenderam duas armas de fogo que estavam com os suspeitos.

Wendersson Oliveira tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins. Ele era procurado para cumprir pena após condenação por tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar.