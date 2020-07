Vida Urbana Dois homens tentam fugir da CPP de Araguaína e são detidos por agentes Presos já tinham serrado duas barras de ferro

Atualizada em 05/07 às 17:30 Neste domingo, 5, agentes da Casa de Prisão Provisória de Araguaína impediram uma tentativa de fuga de dois homens. Segundo informações do G1 Tocantins e confirmadas pelo Jornal do Tocantins, eles foram flagrados serrando as grades superiores de um dos pavilhões. A movimentação estranha chamou atenção dos agentes, que consegu...