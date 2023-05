Na noite de quarta-feira, por volta das 19h, dois homens, um deles de 19 anos e o outro de 20, foram mortos quando uma dupla de moto abordou as vítimas e efetuaram cinco disparos com uma arma de fogo, na região sul de Palmas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam dentro de um veículo Peugeot/208, estacionado na esquina da rua Castelo Branco, no setor do Jardim Aureny II, quando dois suspeitos em uma moto vermelha abordaram e efeturam cinco tiros.

Em depoimento das testemunhas à polícia, as vítimas ainda teriam tentado fugir dos suspeitos, mas o veículo caiu em uma ribanceira do campo de futebol, no final da rua.

A perícia que estava no local informou à corporação, que o jovem de 19 anos foi alvejado com dois disparos, atingidos no tórax e no braço direito. Ele tava em frente ao veículo

O homem de 20 anos, estava dentro do carro, no banco do passageiro, com três disparos, que conforme a perícia, atingiram o tórax, a perna direita e o braço esquerdo da vítima.

Segundo a PM, a vítima de 20 anos, tinha passagem pela polícia por homicídio, roubo e tráfico de drogas.

Os dois morreram no local do crime, ainda não se sabe o que motivou o homicídio. A perícia orientou os parentes dos jovens sobre as medidas cabíveis e o veículo entregue ao tio de uma das vítimas.