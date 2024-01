Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu no sábado, 13, dois homens, de 32 e 48 anos, suspeitos pelo crime de tráfico de drogas na região norte de Palmas.

De acordo com a corporação, ao se aproximarem do endereço, os policiais se depararam com um dos suspeitos próximo à residência, onde era o ponto de venda de drogas. Ao abordarem o suspeito, ele autorizou a entrada dos policiais.

Ainda segundo a PM, no interior do imóvel, havia outro suspeito que estava usando tornozeleira eletrônica e respondia pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a abordagem no interior da casa, os militares encontraram substâncias análogas a crack e maconha, além de oito relógios, embalagens para acondicionar entorpecentes, dois celulares, uma balança de precisão e R$ 410 em espécie.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a central de flagrantes de Palmas, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis ao caso.