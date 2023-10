A Polícia Civil prendeu na noite de segunda-feira, 23, dois homens, de 23 e 28 anos, suspeitos de matar um idoso de 73 anos, proprietário de um bar, durante roubo, em Sampaio, extremo norte do estado.

A vítima levou facadas quando fechava o estabelecimento para ir dormir, por volta de 1h, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Após o crime, os suspeitos fugiram do local com objetos roubados do bar.

Conforme divulgado pela secretaria, as investigações resultaram na prisão do suspeito de 28 anos. Ele confessou o crime e entregou o parceiro do latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos roubaram uma bicicleta, caixa de som, dois pen drives e o celular do idoso. Alguns dos itens estavam em casa de parentes de um dos suspeitos.

Ainda de acordo com os policiais, o proprietário já havia sido vítima da dupla outras vezes.

A Polícia Civil levou os suspeitos para à Cadeia Pública de Araguatins.