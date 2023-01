Vida Urbana Dois homens são presos suspeitos de crimes sexuais em Paraíso do Tocantins De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos presos, de 50 anos, é investigado por abusar de duas crianças

Na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Civil (PC) deflagrou a operação New Year em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, que teve por objetivo a prisão de dois homens suspeitos de praticar crimes sexuais na cidade. A 6ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Vulneráveis (6ª DEAMV) de Paraíso, conduziu a operação. De acordo com a ...