Vida Urbana Dois homens são presos por usar cheques falsos em comércio de Paraíso Eles estavam utilizando os cheques falsos, que somavam R$ 41 mil, para realizar transação financeira

A Polícia Civil de Paraíso do Tocantins prendeu dois homens, de 48 e 35 anos, suspeitos de praticar golpes no comércio da cidade. O caso ocorreu na manhã da última sexta-feira, 8. Agentes da 63ª e 62ª Delegacias da cidade receberam a informação de que dois indivíduos estariam tentando efetuar uma transação em um comércio da cidade utilizando folhas de cheques falsos. Imediatamente as equ...