Vida Urbana Dois homens são presos por tráfico de drogas com 40 pedras de crack em Praça de Guaraí Crime ocorreu neste sábado durante um patrulhamento de rotina

Dois homens com 40 pedras de uma substância semelhante ao crack foram detidos pela Polícia Militar (PM) em Guaraí. O caso aconteceu neste sábado, 11, e além do crack com os dois os militares encontraram R$ 52 em dinheiro. Conforme a PM, durante o flagrante, um dos envolvidos confessou estar no regime semiaberto e que já cumpre pena por tráfico de drogas. A ação a...