Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu durante a noite e a madrugada de sábado e domingo, 22 e 23, no Setor Lago Azul III e Setor Raizal do município de Araguaína, região norte do estado, dois homens, de 36 e 38 anos, por conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica.

Com os motoristas, estavam um veículo Ford Ranger XL, cor branca, 12 munições, calibre 22 intactas e um automóvel VW SAVEIRO CD TL MB, cor branca.

De acordo com a PM, na noite de sábado, 22, os agentes se deslocaram ao Setor Lago Azul III, onde se deparam com um veículo, Ford Ranger XL de cor branca, que se chocou contra uma residência após o motorista, um homem de 36 anos, perder o controle da direção do automóvel.

Durante abordagem ao motorista, a PM constatou que o suspeito estava com sinais fortes de embriaguez e não conseguiu relatar o que aconteceu e nem sabia onde se encontrava. os agentes encontraram no interior do veículo 12 munições calibre 22 intactas.

Na madrugada de domingo, 23, os agentes se deslocaram ao Setor Raizal, onde deparou com o suspeito, um homem de 38 anos, em visível estado de embriaguez, conduzindo um veículo VW SAVEIRO CD TL MB, de cor branca.

Por não constar no sistema nenhuma alteração, o automóvel foi entregue a um parente do condutor. Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.