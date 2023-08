Um homem de 32 anos e outro de 27 acabaram presos pela Polícia Militar suspeitos de tráfico de drogas em Porto Nacional, a 60 Km de Palmas, nesta sexta-feira, 25. De acordo com os militares, a prisão ocorreu em flagrante no Setor Jardim Aeroporto e ao afirmarem que acharam com os suspeitos mais de cinco quilos de maconha.

Conforme o relatório policial, militares do 5º batalhão se deparou com duas motocicletas e, em uma delas, um casal transportava uma criança sem capacete. Diante da situação de infração de trânsito a equipe da Força Tática fez a abordagem.

Segundo a corporação, com a chegada da viatura o condutor da moto dispensou um pacote e o condutor da outra motocicleta fugiu do local. No pacote dispensado a equipe localizou um pacote de maconha de 503 gramas e uma balança de precisão.

Aos militares o suspeito teria informado que a droga era sua e que havia adquirido com o outro indivíduo que havia fugido, porém, acabou achado no Setor Jardim Brasília. Com o suspeito a polícia disse que achou uma mochila com cinco pacotes de maconha, que somaram mais de 4.5 kg da droga. A polícia estima um prejuízo de cerca de R$ 20 mil ao crime.