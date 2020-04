Vida Urbana Dois homens são presos com quatro armas de fogo e 892 munições em veículo na BR-135 Dupla tinha saído de e Maracaju (MS) e tinha como destino Rondon do Pará (PA)

Dois homens com diversas armas de fogo e munições acabaram detidos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 2. A ocorrência registrada em uma fiscalização e rotina ocorreu no km 663 da BR-153, já próximo a Gurupi, Sul do Estado,. A equipe da PRF abordou o veículo, no qual estavam o condutor e um passageiro, ambos de 48 anos. Confor...