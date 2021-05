Vida Urbana Dois homens são presos com drogas e bebidas alcoólicas ao promover festa com 50 pessoas em Araguaína Proprietário do endereço e organizados da festa foram levados a Central de Flagrantes

Por infração de medida sanitária, a Polícia Militar prendeu dois homens, de 21 e 45 anos, com drogas e bebidas alcoólicas quando descumpriam medidas sanitárias impostas pela Prefeitura de Araguaína. A ação ocorreu neste domingo, 8, e no local, com os suspeitos, estavam 18 papelotes com substância análoga à maconha e cinco de substância análoga à cocaína. Conforme a PM, ...