Os dois homens, um de 36 e o outro 38 anos, foram detidos pela Polícia Militar na tarde de sábado, 10, no Distrito de Nova Pinheirópolis, por disparo de arma de fogo e porte ilegal da espingarda.

Segundo a polícia, a equipe do 5º Batalhão chegou até o local do disparo de arma de fogo e encontrou o suspeito no momento em que ele tentava se desfazer da arma, uma espingarda garrucha, calibre 20.

O suspeito detido confessou aos policiais ter efetuado o disparo em via pública e disse também que não era o proprietário da arma e que havia tomado de outra pessoa, durante uma discussão.

ma confirmou a desavença com o autor do disparo e que ele teria tomado a arma de sua posse e efetuado o disparo em via pública. Com o proprietário da arma a polícia também afirmou que localizou pólvora e munição de chumbo.

Os dois foram detidos e foram autuados em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de fogo.