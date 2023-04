Redação Jornal do Tocantins

Uma sessão do Tribunal do Júri condenou dois acusados de uma tentativa de homicídio contra criança de seis anos de idade, moradora de Miracema, a uma pena de cinco anos e quatro meses, e o outro a quatro anos e oitos meses de prisão.

O julgamento ocorreu no Fórum da Comarca de Miracema, na quinta-feira. 13. Os dois homens, de 24 e 26 anos, acabaram presos em Miracema, dias após o crime, praticado em fevereiro de 2021.

De acordo com as investigações, os dois homens invadiram uma residência no município para matar um rival de facção criminosa. Durante o ataque, o padrasto da criança, um homem de 21 anos, conseguiu fugir dos disparos de arma de fogo.

A enteada do rapaz estava na residência e acabou atingida por um dos disparos efetuados contra o padrasto. Ela foi socorrida e sobreviveu.

Após serem identificados através de inquérito policial conduzido pela 68ª Delegacia de Polícia Civil, os dois suspeitos acabaram presos. O primeiro, capturado em março de 2021, estava com diversas porções de substância entorpecente pronta para comercialização e tentou fugir da abordagem.

O segundo suspeito acabou preso cinco dias depois, no mesmo município. Os dois ficaram recolhidos na Cadeia Pública de Miracema, onde aguardam o julgamento da última terça.

De acordo com a Polícia Civil, os dois respondem a processos anteriores por homicídio, tráfico e associação criminosa.