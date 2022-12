Vida Urbana Dois homens morrem e uma mulher fica ferida durante discussão por cobrança de dívida em Araguaína Delcimar Alves foi atingido por um disparo nas costas e Alilton por três perfurações, duas no peito direito e uma no olho esquerdo

Delcimar Alves, de 55 anos, e Alilton Naves, de 49 anos morreram e uma mulher de 42 anos ficou gravemente ferida durante uma discussão por cobrança de dívida ocorrida no Setor Jardim do Ipês, em Araguaína, na noite desta terça-feira, 22. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha de 27 anos relata que Delcimar, Alilton e mais duas pessoas foram até o loca...