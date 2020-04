Vida Urbana Dois homens morrem após caminhão e motocicleta colidirem e pegarem fogo na BR-153 Veículos ficaram completamente destruídos pelas chamas e motorista do caminhão, que teria invadido a contramão e causado o acidente, fugiu do local após a batida

Dois homens morreram após uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta na BR-153, há cerca de 20 km de Colinas do Tocantins em direção à Nova Olinda. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 30, por volta da 1 hora, no km 230, e com a colisão os dois veículos pegaram fogo. As vítimas, o condutor da moto de 32 anos e o passageiro de 42 anos, morreram no loc...