Vida Urbana Dois homens morrem afogados em Miracema e Porto Nacional Corpo de Bombeiros Militar resgatou as vítimas no último final de semana

Nos últimos sábado e domingo, 4 e 5 de abril, dois pescadores se afogaram nas águas de rios do Estado. Os casos ocorreram nos municípios de Miracema do Tocantins e Porto Nacional. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de Miracema é Mauro Batista Quirino, de 32 anos, do Povoado Barra da Providência. Familiares informaram que Quirino não sabia nadar muito bem e ...