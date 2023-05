Redação Jornal do Tocantins

Na tarde de quarta-feira,24, dois suspeitos roubaram um veículo do modelo GM Celta de cor branca, em uma propriedade rural no Município de Presidente Kennedy. Um dos indivíduos fugiu, o outro de 23 anos morreu logo após entrar em confronto com a Polícia Militar.

A Polícia Militar apreendeu no veículo roubado, dois rifles de calibre 22, duas espingardas de calibre 36, uma motosserra e R$716 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos teriam roubado o veículo em uma zona rural e estariam em deslocamento para a cidade de Guaraí. A guarnição resolveu realizar patrulhamento na BR-153, sentido a Tabocão-Guaraí, quando avistaram o veículo com os dois homens no interior.

Ainda segundo os policiais, os suspeitos perceberam a presença da Polícia Militar e tentaram realizar uma fuga, quando perderam o controle do veículo em uma rua de cascalho no setor Nova Horizonte, em Guaraí, desceram do carro e realizaram disparos contra os policiais.

Um deles de 23 anos morreu no local, continha uma ficha criminal extensa por receptação, dois Inquéritos policiais de furto qualificado e violência doméstica, mais uma medida protetiva. O outro homem efetuou alguns disparos e correu por trás do veículo, empreendendo fuga para área de mata.